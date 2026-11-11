Российские силы ПВО уничтожили за ночь 627 дронов ВСУ над регионами страны Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Силы противовоздушной обороны России ликвидировали за ночь 11 ноября над регионами страны 627 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации.

В оборонном ведомстве отметили, что российские военные отражали налеты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях. В Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Татарстан, Крым и над акваторией Азовского моря.

Напомним, в течение прошлой ночи российские системы ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над девятью регионами.