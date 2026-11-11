Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 ноября 2026 6:57

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 627 дронов ВСУ над регионами страны

Российские войска отбили ночную массированную атаку дронов ВСУ на регионы страны
Анастасия СУТОРМИНА
Российские силы ПВО уничтожили за ночь 627 дронов ВСУ над регионами страны

Российские силы ПВО уничтожили за ночь 627 дронов ВСУ над регионами страны

Фото: Григорий КУБАТЬЯН.

Силы противовоздушной обороны России ликвидировали за ночь 11 ноября над регионами страны 627 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации.

В оборонном ведомстве отметили, что российские военные отражали налеты в Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Кировской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ульяновской областях. В Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Татарстан, Крым и над акваторией Азовского моря.

Напомним, в течение прошлой ночи российские системы ПВО перехватили и уничтожили 155 украинских беспилотников над девятью регионами.