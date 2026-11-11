ФСБ назвала цель агентов спецслужб Польши в Калининградской области

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ.
Агентурная сеть польских спецслужб, деятельность которой пресекли в Калининградской области, собирала сведения двойного назначения. Об этом в видеокомментарии сообщил оперативный сотрудник ФСБ России.
По его словам, курировали сеть агентов спецслужбы Польши - службы военной разведки Министерства национальной обороны и Агентства внутренней безопасности.
«Ее ключевая задача состояла в сборе сведений двойного профиля: военно-стратегического и социально-экономического», — сказал он.
Сотрудник ФСБ подчеркнул, что такой комплексный подход типичен для современных разведывательных схем. А Калининградская область в этом плане - регион особо чувствительный. Здесь сконцентрирована военная и пограничная инфраструктуры.
Ранее сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщили о выявлении агентурной сети спецслужб Польши в Калининградской области. По подозрению в шпионаже арестованы два агента — сотрудники Службы военной разведки и Агентства внутренней безопасности Польши.