Шесть вагонов пассажирского поезда сошли с рельсов на востоке Индии Фото: Дарья ПУТЕЙКО.

В штате Ассам на востоке Индии сошел с рельсов пассажирский поезд, следовавший по маршруту Сайранг — Калькутта. В результате инцидента с путей сошли локомотив и шесть вагонов составного поезда. Об этом сообщает агентство PTI со ссылкой на представителя местной администрации.

Авария произошла около 06:54 по местному времени в районе железнодорожной станции Дигару в округе Камруп. На данный момент сведений о погибших не поступало, однако среди пассажиров есть травмированные. К месту ЧП оперативно был направлен специализированный поезд для ликвидации последствий схода и проведения спасательных работ.

Точное число пострадавших, а также причины сошествия состава с рельсов в настоящее время устанавливаются экстренными службами и правоохранительными органами.

Днем ранее, 10 ноября, в Индии произошло ЧП с пассажирским автобусом, который рухнул с горы в 12-метровое ущелье. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли три человека, еще более 40 получили ранения различной степени тяжести.