Enagas: Испания снова начала закупать российский газ Фото: REUTERS.

Испания в октябре возобновила закупки российского сжиженного природного газа после месячного перерыва. За месяц страна получила из России 2086 ГВт·ч СПГ, или 6,4% всего импортированного топлива, следует из данных испанской энергетической компании Enagas.

В сентябре Испания впервые с 2022 года не приобрела ни одной партии российского СПГ. По итогам октября Россия заняла четвертое место среди поставщиков газа в страну. Больше всего топлива поступило из США — 44,3%, на втором месте оказался Алжир с 30,6%, на третьем — Португалия с 6,9%.

При этом за январь — октябрь 2026 года Россия сохранила третью позицию в общем списке поставщиков газа Испании. На нее пришлось 14,3% импорта, или 43 662 ГВт·ч. Лидирует Алжир с долей 33,9%, за ним идут США, обеспечившие 32,2% поставок.

Ранее KP.RU писал, что министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар объяснил сокращение закупок российского газа высокой ценой и сообщил о переориентации Анкары на американские энергоресурсы. При этом он подчеркнул, что Турция не намерена полностью отказываться от поставок из России.