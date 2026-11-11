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НовостиВ мире11 ноября 2026 7:36

В Британии арестовали военного США, подозреваемого в якобы в шпионаже на Россию

В Великобритании арестовали высокопоставленного американского военного, служившего при командовании Сил быстрого реагирования НАТО, пишет The Wall Street Journal
Мария СПИРИДОНОВА
В Британии арестовали военного США, подозреваемого в якобы в шпионаже на Россию. Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Британии арестовали военного США, подозреваемого в якобы в шпионаже на Россию. Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Великобритании арестовали высокопоставленного американского военного, служившего при командовании Сил быстрого реагирования НАТО. Как сообщает The Wall Street Journal, его подозревают в якобы шпионаже в пользу России.

По данным газеты, 41-летнего мужчину задержали 10 ноября неподалёку от Глостера — там расположен корпус Сил быстрого реагирования альянса.

Заместитель помощника комиссара столичной полиции Британии Викки Эванс заявила, что «этот важный арест» и расследование стали результатом тесного сотрудничества властей Великобритании и США. По её словам, следствие продолжается. При этом никаких доказательств она не привела.

Ранее в Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали двух украинцев 24 и 25 лет, которых обвинили в якобы шпионаже в пользу России и проведении диверсий. Польские правоохранители утверждают, что молодые люди должны были распознавать и фотографировать стратегические объекты в стране, а также совершать поджоги транспортных средств.