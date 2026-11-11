Террористы в Африке стали чаще использовать дроны и новые технологии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Террористы в Африке стали чаще использовать новые технологии, в том числе беспилотники. Об этом 11 ноября, в среду, заявил глава Контртеррористического центра Африканского союза Идрисс Мунир Лаллали.

Он также сообщил, что Африканский союз обеспокоен усилением террористической активности в регионе. Лаллали отметил, что ранее широкое использование такого оборудования стало заметно в Сирии и других арабских странах, в том числе среди иностранных боевиков. Теперь специалисты фиксируют все больше признаков того, что террористические группировки осваивают эти технологии и в Африке.

«Мы не ожидали, что теперь это будет так широко использоваться», — сказал глава центра на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности.

Ранее KP.RU писал, что международные террористические организации проявляют повышенный интерес к Киеву, рассчитывая перенять украинский опыт применения беспилотников. В Службе внешней разведки РФ предупредили, что такие контакты представляют угрозу международной безопасности.