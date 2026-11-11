СК прокомментировал сообщения о возможных долгах и скрытых капиталах семьи Усольцевых

СК: у пропавшей семьи Усольцевых не было долгов или скрытых капиталов Фото: Андрей АБРАМОВ.

Семья Усольцевых, которая пропала без вести в Кутурчинском Белогорье в Красноярском крае больше года назад, не имела скрытых капиталов или долгов. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел ГСУСК России по Красноярскому краю Яна Сырымбетова.

По ее словам, Усольцевы являлись совершенно обычной среднестатистической семьей со средним уровнем дохода.

«Это не миллиардеры, у них нет офшоров или каких-либо долговых обязательств», - отметила следователь.

Ранее появился новый поворот в деле об исчезновении семьи Усольцевых в Красноярском крае. Утверждалось, что у главы семейства Сергея Усольцева были небольшие долги.

Также сообщалось, что следователи анализируют данные сотовых операторов, чтобы установить возможных свидетелей исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае.