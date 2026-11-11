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НовостиВ мире11 ноября 2026 7:58

NYТ: с начала года США получили $12 млрд от экспорта нефти из Венесуэлы

Минфин США открыл спецсчет в Катаре для поступления средств от продажи нефти из Венесуэлы
Анастасия СУТОРМИНА
NYТ: с начала года США получили $12 млрд от экспорта нефти из Венесуэлы

NYТ: с начала года США получили $12 млрд от экспорта нефти из Венесуэлы

Фото: REUTERS.

За первые девять месяцев с начала 2026 года США получили более 12 миллиардов долларов от экспорта нефти из Венесуэлы и природных ресурсов. Об этом со ссылкой на отчет международной аудиторской компании KPMG сообщает The New York Times.

Отмечается, что для управления средствами, которые поступают из Венесуэлы, американский минфин открыл счет в Катаре, но уже в конце января его перевели в Citibank в Нью-Йорке. С 3 января по конец сентября на счет поступило 12,26 млрд долларов. Но вскоре значительная часть средств была переведена обратно в Венесуэлу.

Международные трейдеры Trafigura и Vitol, которые получили эксклюзивные права на продажу венесуэльского сырья, обеспечили около 61% всех средств, поступивших на счет к концу сентября.

Днем ранее сообщалось, что государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA заключила меморандум о взаимодействии с ExxonMobil. Исполняющий обязанности президента страны Делси Родригес приветствовала заключение меморандума и пообещала правовую защиту для американских компаний.