«На камень, ножницы не скидывались?»: Захарова высмеяла заявление премьер-министра Дании

Захарова иронично ответила на отказ Фредериксен вести переговоры РФ. Фото: МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова с иронией отреагировала на заявление премьер-министра Дании Метте Фредериксен о нежелании лично представлять европейскую сторону на возможных переговорах с Москвой.

Ранее глава датского правительства заявила, что не считает нужным выступать переговорщиком от лица Европы, подчеркнув, что ключевую роль в потенциальном диалоге с Россией должны брать на себя официальные институты Евросоюза.

«На камень, ножницы ещё не скидывались?» — прокомментировала в ТГ-канале позицию датского премьера представитель российского внешнеполитического ведомства.

Накануне Владимир Зеленский прибыл с визитом в Копенгаген для переговоров с премьер-министром Дании. Глава киевского режима пытается всеми способами выпросить у европейских стран дополнительную военную помощь.