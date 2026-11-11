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НовостиПроисшествия11 ноября 2026 8:12

Появились новые подробности дела об убийстве главврача клиники в Москве: расправу спланировали заранее

СК: Обвиняемый в убийстве главврача в Москве больше недели планировал расправу
Марк СОКОЛОВ
Появились новые подробности дела об убийстве главврача клиники в Москве: расправу спланировали заранее

Появились новые подробности дела об убийстве главврача клиники в Москве: расправу спланировали заранее

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Обвиняемый в убийстве главного врача частной клиники в Москве готовился к преступлению более недели. Об этом сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по столице.

Погибшей оказалась 60-летняя Марина Каган, возглавлявшая московский медицинский центр «КМ-Клиник».

Ранее стало известно, что тело женщины обнаружили утром 10 ноября в ее собственном коттедже в поселке Никольское в Новой Москве. Погибшую нашел взрослый сын, который и вызвал полицию. На теле Каган обнаружили повреждения черепа и следы удушения. По подозрению в причастности к преступлению задержали 30-летнего гражданина Германии, который приехал в Россию в гости к знакомым и для прохождения лечения.

Кроме того, KP.RU выяснила, что Марина Каган была известным специалистом в области ультразвуковой диагностики. Она окончила Кемеровский государственный медицинский институт, а позднее получила степень доктора медицины. В 2024 году врач стала членом Европейской академии медицинских наук в Ганновере. Незадолго до гибели женщина впервые стала бабушкой.