Россиянам подсказали, как перестать тратить деньги на маркетплейсах

Иногда онлайн-покупки становятся способом справиться с внутренними переживаниями. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

Постоянные покупки на маркетплейсах могут превратиться в привычку, от которой сложно отказаться. Чтобы не тратить деньги под влиянием эмоций, психолог советует установить ограничения на онлайн-шопинг и не оплачивать товары сразу. Психолог Софья Сулим рассказала, как справиться с тягой к покупкам в интернете. Об этом пишет «Абзац».

«Нужно бросить вещи в корзину и выждать сутки, а также на уровне действий определить себе лимит, который должен быть на покупки. То есть создать себе ограничения, так называемые красные флажки в виде того, сколько раз заходить на маркетплейсы, сколько денег тратить в неделю», – отметила специалист.

По словам эксперта, суточная пауза помогает отказаться от импульсивных заказов, а заранее установленный бюджет не позволяет тратить слишком много. Также психолог советует ограничить количество посещений торговых площадок.

Сулим объяснила, что иногда онлайн-покупки становятся способом справиться с внутренними переживаниями и нехваткой положительных эмоций. Однако радость от новых заказов быстро проходит. Если человек не может самостоятельно контролировать покупки, ему стоит обратиться за помощью к специалисту.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества, связанной с маркетплейсами. Аферисты рассылают поддельные уведомления с требованием оплатить хранение посылки.