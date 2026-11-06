Россиян предупредили о фальшивых уведомлениях маркетплейсов: как не потерять деньги

Целевая группа, в которую метят мошенники, - это покупатели маркетплейсов, Особенно те, кто регулярно заказывает товары и не всегда успевает забрать заказы в установленный срок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО.

В преддверии 11 ноября скидочных акций везде и всюду все больше. Многие в этот период совершают покупки, которые давно планировали. Некоторые даже к Новому году уже готовятся. В итоге объем посылок в пунктах выдачи растет. И бывает такое, что о том или ином заказе просто забываешь. А тут уведомление – мол, срочно оплатите за хранение посылки в пункте выдачи. Иначе товар уедет обратно.

Как рассказали KP.RU в проекте «Мошеловка» Народного фронта, целевая группа, в которую метят мошенники, - это покупатели маркетплейсов, Особенно те, кто регулярно заказывает товары, получает несколько посылок одновременно или не всегда успевает забрать заказы в установленный срок. Их вынуждают перейти по ссылке, ввести данные карты и якобы оплатить хранение. Но фактически преступники просто списывают деньги и крадут платежные реквизиты. Их они смогут использовать в дальнейшем.

- Главный прием в этой схеме - использование ситуации, которая вполне может возникнуть у обычного покупателя. Во время крупных распродаж заказы оформляются чаще, посылок становится больше, а сроки получения легко упустить. Поэтому сообщение о скором окончании бесплатного хранения выглядит правдоподобно - оно не обещает неожиданную выгоду, а, напротив, предупреждает о возможной потере уже купленного товара. Именно сочетание знакомого сценария и требования срочно действовать может подтолкнуть получателя к переходу по ссылке, - говорит Галактион Кучава, эксперт платформы «Мошеловка» Народного фронта.

На поддельной странице сайта маркетплейса предлагают ввести номер карты, срок действия и защитный код. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

По его словам, после перехода пользователь может попасть на поддельную страницу, визуально похожую на сайт маркетплейса или платежный сервис. Там предлагают ввести номер карты, срок действия и защитный код, а иногда - подтвердить операцию кодом из СМС или банковского приложения. В результате вместо оплаты небольшого сбора за хранение жертва рискует предоставить данные, с помощью которых злоумышленники смогут попытаться провести несанкционированную операцию. При этом небольшая заявленная сумма не означает, что финансовый риск ограничен именно ею. Мошенническая страница может быть предназначена прежде всего для сбора платежных данных.

- Дополнительную убедительность сообщению могут придавать имя получателя, номер заказа, название пункта выдачи или упоминание конкретного товара. Но наличие таких сведений само по себе не подтверждает подлинность уведомления. Часть информации может быть получена из утечек, открытых источников или предыдущих переписок, - говорит Галактион Кучава.

СОВЕТЫ «МОШЕЛОВКИ»

Как защититься?

- Проверяйте срок хранения и статус заказа непосредственно в официальном приложении или на сайте маркетплейса, не переходя по ссылкам из неожиданных сообщений;

- Не вводите данные банковской карты на сторонних страницах для продления хранения посылки. Если уведомление вызывает сомнения, уточните условия через официальную поддержку маркетплейса.

- С подозрением относитесь к сообщениям, в которых требуют срочно оплатить продление хранения, угрожают отменой заказа или предлагают перейти по короткой ссылке. Само по себе упоминание номера заказа не подтверждает подлинность уведомления.

Если платежные данные уже введены на подозрительной странице, нужно как можно быстрее связаться с банком Фото: Евгения ГУСЕВА.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что делать, если уже перешли по ссылке и ввели данные карты?

- Если платежные данные уже введены на подозрительной странице, не следует ждать фактического списания средств. Нужно как можно быстрее связаться с банком по официальному номеру, сообщить о возможной компрометации карты и уточнить необходимость ее блокировки или перевыпуска. Если был сообщен код подтверждения либо одобрена операция в банковском приложении, об этом тоже необходимо сообщить банку. Чем раньше владелец карты отреагирует, тем больше возможностей предотвратить дальнейшие потери, - говорит Галактион Кучава.

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