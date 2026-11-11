«Проснулась в теле, которое не узнавала»: американка заново училась есть, глотать и ходить после приема обычного лекарства

Mirror: У американки дважды расплавилась кожа из-за приема обычного лекарства. Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

36-летняя американка Халия Шоу столкнулась с жуткими последствиями после приема обычного лекарства, в котором даже не нуждалась. У женщины начала «плавиться кожа». В результате злоключений Халие пришлось заново учиться ходить, есть и даже глотать. Историей поделился таблоид Mirror.

В психиатрическом центре ей поставили диагноз «биполярное расстройство» и прописали ламотриджин для контроля состояния. Эмоции удалось стабилизировать, но физически она себя чувствовала все хуже и хуже. Ведь кроме этого заболевания ей много лет назад поставили и другой диагноз - синдром Стивенса — Джонсона (ССД), который является не аллергией, а реакцией гиперчувствительности.

Халия приняла симптомы своего первого приступа за грипп. Ее температура поднялась до 40 градусов, по всему телу появились сыпь и волдыри. Вскоре она впала в кому на 37 дней и очнулась с катастрофическими ожогами, покрывавшими 95% её кожи.

«Я проснулась в теле, которое не узнавала. Мне пришлось заново учиться ходить, есть, глотать — всему», - с ужасом вспоминает она.

По иронии судьбы, позже выяснилось, что у нее никогда не было биполярного расстройства, а значит, и принимать этот препарат ей не было нужно.

Накануне американское FDA (ведомство, отвечающее за защиту здоровья населения) выпустило предупреждение о возможном побочном эффекте популярных «уколов стройности». Препараты из этого класса, ГПП-1, могут повышать риск потери зрения.