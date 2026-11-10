Красота ослепляет? В США предупредили о риске потери зрения из-за «уколов стройности»

Врачи рекомендуют обращать внимание на подозрительные симптомы. Фото: MillaF/Shutterstock/Fotodom

Американское FDA (ведомство, отвечающее за защиту здоровья населения) выпустило предупреждение о возможном побочном эффекте популярных «уколов стройности». Препараты из этого класса, ГПП-1, могут повышать риск потери зрения. А именно - провоцировать редкое, но опасное заболевание: неартериитную переднюю ишемическую оптическую нейропатию (NAION). При такой патологии снижается кровоснабжение передней части зрительного нерва. В результате может ухудшиться зрение на одном глазу, иногда необратимо.

Такое тяжелое осложнение встречается у худеющих на «уколах стройности» нечасто. При анализе 126 клинических исследований с участием более 134 тысяч человек FDA выявило 15 вероятных случаев NAION.

Пока эксперты не видят возможности определить риск заболевания до начала лечения ожирения или диабета. Врачи рекомендуют обращать внимание на подозрительные симптомы:

- появление слепых пятен в поле зрения,

- «туннельное зрение» (потеря периферического, бокового зрения, когда прямо перед собой человек видит четко, а по бокам - почти или совсем ничего),

- искажение восприятия цветов.

При появлении таких симптомов рекомендуется сразу обращаться к врачу-офтальмологу.

В России на сегодня нет официальных данных о развитии NAION при лечении препаратами из класса ГПП-1 (в эту группу входит много отечественных препаратов против диабета 2-го типа и ожирения, в инструкции к ним указывается: аналог глюкагоноподобного пептида-1). Однако эксперты отмечают: поскольку действующее вещество одно и то же, ГПП-1, то осложнение на глаза тоже может встречаться. Пока такие случаи, видимо, не зафиксированы потому, что заболевание редкое, а масштабы применения препаратов у нас еще значительно ниже, чем в США.

Специалисты напоминают: «уколы стройности» - строго рецептурные лекарства! Их самостоятельное применение без назначения и контроля врача чревато как отсутствием эффекта, так и непредсказуемыми последствиями.

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