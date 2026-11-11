Италия может прекратить снабжение Киева оружием: на это есть две причины

ANSA: Италия может остановить поставки оружия Украине Фото: REUTERS.

Рим рассматривает возможность приостановки поставок оружия Киеву, чтобы сохранить собственные военные запасы. Об этом сообщает ANSA. По данным агентства, итальянская военная промышленность может не успеть быстро восполнить арсеналы, если продолжать передавать вооружения Украине. Поэтому властям необходимо учитывать собственные потребности в сфере национальной безопасности.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто ранее заявлял, что на фоне растущих угроз страна не может удовлетворить запросы Киева по системам ПВО. Он представил парламентскому комитету по безопасности Copasir 13-й пакет помощи Украине. По информации ANSA, в него вошли преимущественно материалы гражданского назначения и компоненты для комплексов ПВО Samp-T. При этом запасы ракет Aster значительно ограничены.

Еще одной причиной возможного пересмотра помощи стало несогласие части правящей коалиции с военными поставками. Представитель партии «Лига» Клаудио Борги заявил, что нынешний пакет одобрили в рамках действующего до конца года декрета о поддержке Украины, однако партия не намерена поддерживать аналогичный документ на 2027 год.

Ранее KP.RU писал, что в Италии задерживается подписание 13-го декрета о военной помощи Украине из-за отсутствия подписи министра экономики и финансов Джанкарло Джорджетти. Он представляет партию «Лига», которая выступает против продолжения поставок оружия Киеву.