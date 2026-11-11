Press TV: Иран внёс ВМС и ВВС Аргентины в список террористических организаций Фото: REUTERS.

Тегеран объявил военно-морские и военно-воздушные силы Аргентины террористическими организациями. Решение стало ответом на включение Аргентиной Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в террористический список, сообщили в МИД Ирана.

В документе поясняется, что Иран руководствуется принципом взаимности и законом об ответных мерах, принятым после того, как США признали КСИР террористической организацией. В ведомстве подчёркивают, что действия Буэнос-Айреса противоречат базовым нормам международного права, а КСИР остаётся одной из основ официальных вооружённых сил страны. Всю ответственность за последствия, отмечается в заявлении, Тегеран возлагает на аргентинское правительство.

В конце марта Буэнос-Айрес внёс КСИР в террористический список. Поводом стали взрывы в аргентинской столице в 1992 и 1994 годах. По версии местных властей, за ними стояла «Хезболлах», действовавшая как оперативное крыло КСИР в регионе. В ответ на заявления иранского МИД Аргентина объявила персоной нон грата временного поверенного в делах Ирана Мохсена Техрани.

1 ноября Иран также прибег к зеркальным мерам в отношении Великобритании. Тегеран объявил Королевский военно-морской флот и Королевские ВВС террористическими организациями, а MI6 — «враждебной группой». Поводом стало решение Лондона от 13 июля 2026 года внести КСИР в список по закону «О государственных угрозах», а также обвинения в предоставлении британских баз и логистики для операций США и Израиля против Ирана.