Зеленский снова набросился на США: украинец жалуется, что его заставляют подписать мир Фото: REUTERS.

Владимир Зеленский пожаловался, что США проще надавить на Украину ради заключения мирного соглашения, чем искать другие пути урегулирования конфликта. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов.

Украинского политика спросили, считает ли он Вашингтон беспристрастным посредником и могут ли американцы вынудить Киев пойти на территориальные уступки.

«Это простой путь в переговорах с россиянами: давить на нас, чтобы мы ушли из Донбасса, и тогда соглашение будет заключено. Мы не готовы к такому соглашению. Конечно, давить на нас проще. Но я надеюсь, что Соединённые Штаты найдут другой путь, и вместе с Европой мы на это рассчитываем», — заявил Зеленский.

Примечательно, что еще недавно сам Зеленский призывал Вашингтон усилить давление на Россию. По его мнению, подобные меры якобы могли заставить Москву пойти на прекращение конфликта. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что именно Зеленский не хочет брать на себя ответственность за заключение мира. Американский лидер Дональд Трамп также отмечал, что украинский политик уже неоднократно имел возможность завершить конфликт, но не воспользовался ею.