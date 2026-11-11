Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной не общаются на ее похоронах

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Фото ТАСС/ Александр Саверкин

В среду, 11 ноября, в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке в Москве началась церемония прощания и отпевание народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной.

На траурной службе присутствовуют дочери актрисы — Мария и Ольга. Журналист KP.RU передает, что родственницы держатся обособленно друг от друга. Мария Шукшина находится в храме вместе с сыновьями Фомой и Фокой, тогда как ее младшая сестра Ольга располагается по другую сторону храма, избегая общения.

В московском храме отпевают актрису Лидию Федосееву-Шукшину

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Отдать последнюю дань уважения знаменитой актрисе пришли её коллеги по творческому цеху, среди которых артисты Сергей Никоненко, Лариса Лужина и Александр Панкратов-Чёрный, а также близкие и члены семьи. Пришел третий муж Федосеевой-Шукшиной оператор Михаил Агранович.

После завершения отпевания траурная процессия направится на Новодевичье кладбище. Лидию Федосееву-Шукшину похоронят рядом с ее супругом, писателем, режиссером и актером Василием Шукшиным.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Напомним, Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября в возрасте 88 лет в московской больнице. Причиной стала острая сердечная недостаточность. Как писал сайт KP.RU, с 11 октября актриса находилась в больнице из-за проблем с сердцем и одышки. У нее были хронические заболевания: сердечная недостаточность, бронхиальная астма, сахарный диабет. В прошлом году ей сделали стентирование, но состояние ухудшилось. В октябре её поместили в реанимацию, она провела в больнице почти месяц на аппарате ИВЛ и получила паллиативный статус.