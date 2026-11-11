Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество
Эксклюзив kp.rukp.ru
11 ноября 2026 9:15

Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной не общаются на ее похоронах

Отдать последнюю дань уважения Лидии Федосеевой-Шукшиной пришли её коллеги, а также близкие и члены семьи
Авторы (2):
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Фото ТАСС/ Александр Саверкин

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина. Фото ТАСС/ Александр Саверкин

В среду, 11 ноября, в храме Воскресения Словущего в Брюсовом переулке в Москве началась церемония прощания и отпевание народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной.

На траурной службе присутствовуют дочери актрисы — Мария и Ольга. Журналист KP.RU передает, что родственницы держатся обособленно друг от друга. Мария Шукшина находится в храме вместе с сыновьями Фомой и Фокой, тогда как ее младшая сестра Ольга располагается по другую сторону храма, избегая общения.

В московском храме отпевают актрису Лидию Федосееву-Шукшину

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Отдать последнюю дань уважения знаменитой актрисе пришли её коллеги по творческому цеху, среди которых артисты Сергей Никоненко, Лариса Лужина и Александр Панкратов-Чёрный, а также близкие и члены семьи. Пришел третий муж Федосеевой-Шукшиной оператор Михаил Агранович.

После завершения отпевания траурная процессия направится на Новодевичье кладбище. Лидию Федосееву-Шукшину похоронят рядом с ее супругом, писателем, режиссером и актером Василием Шукшиным.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Напомним, Лидия Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября в возрасте 88 лет в московской больнице. Причиной стала острая сердечная недостаточность. Как писал сайт KP.RU, с 11 октября актриса находилась в больнице из-за проблем с сердцем и одышки. У нее были хронические заболевания: сердечная недостаточность, бронхиальная астма, сахарный диабет. В прошлом году ей сделали стентирование, но состояние ухудшилось. В октябре её поместили в реанимацию, она провела в больнице почти месяц на аппарате ИВЛ и получила паллиативный статус.