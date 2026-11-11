Польские спецслужбы отказались комментировать задержание в РФ двух своих агентов

Варшава недовольна тем, что новости о задержании польских агентов в РФ огласили в День независимости Польши. Фото: Ilya Moskovets/ URA.RU/ Global Look Press

Польские спецслужбы наотрез отказались комментировать задержание в России двух своих агентов. Эта информация следует из сообщения пресс-секретаря министра координатора спецслужб республики Яцека Добжиньского в социальной сети Х.

«Как пресс-секретарь министра-координатора специальных служб я не комментирую материалы, размещаемые в сети российскими спецслужбами», - написал представитель ведомства.

При этом он добавил, что Варшава крайне недовольна тем, что плохие новости огласили в День независимости Польши. В стране он отмечается 11 ноября.

Напомним, что утром 11 ноября сотрудники ФСБ России поймали участников агентурной сети спецслужб Польши. Враги вели шпионскую деятельность в Калининградской области. Они собирали и передавали сведения местоположении бойцов и военных объектов Минобороны РФ. По данным фактам возбуждены уголовные дела.