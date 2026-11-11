«Лидия Федосеева-Шукшина просит всех ее простить»: Началось отпевание актрисы

«Лидия Федосеева-Шукшина просит нас всех ее простить»: Началось отпевание актрисы Фото: Борис КУДРЯВОВ.

Опубликовано видео отпевания народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Церемония проходит 11 ноября в храме Воскресения Словущего в Москве. Подробностями прощания поделился специальный корреспондент KP.RU с места событий.

«Священник начал службу. Он сказал, что Лидия Николаевна была хорошим человеком, истинной христианкой и прекрасной актрисой. Она осознавала, что такое прощение. Она просит всех нас простить ее и вознести молитву», — рассказал спецкор KP.RU.

В московском храме отпевают актрису Лидию Федосееву-Шукшину

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Священнослужитель также призвал присутствующих помолиться за упокой души артистки.

«Мир, любовь и согласие должно быть в сердце каждого. Лидия Николаевна стала образом России в сознании многих, её любят очень много. И сейчас она пойдет к Небесному Отцу, помолимся о ней в предвосхищении вечной жизни», — произнес он.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Фото: Евгения ГУСЕВА.

Ранее KP.RU сообщил, что проститься с Федосеевой-Шукшиной пришли ее дочери Мария и Ольга Шукшины, а также внуки Фома и Фока. Среди присутствующих оказались актеры Сергей Никоненко, Лариса Лужина и Александр Панкратов-Черный. После отпевания артистку похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с ее супругом, актером и режиссером Василием Шукшиным. Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября в возрасте 88 лет.

Фото: Евгения ГУСЕВА.