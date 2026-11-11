В Петербурге приняли в первом чтении закон о запрете продажи вейпов Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга в первом чтении одобрили запрет на розничную продажу электронных систем доставки никотина и жидкостей к ним. Ограничение начнёт действовать с 1 марта 2027 года и продлится пять лет — до 1 марта 2032-го.

Инициативу внесли бюджетно-финансовый комитет (БФК) и комиссия по соцполитике и здравоохранению. Как уточнил глава БФК Денис Четырбок, чтобы запрет заработал с марта, документ нужно принять и опубликовать до 1 декабря. Аналогичные меры, по его словам, примут и в Ленинградской области. Данный законопроект уже внесён в парламент Ленобласти.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект, обязывающий производителей вейпов и табачной продукции раскрывать состав ингредиентов, рассмотрят во втором чтении 11 ноября.