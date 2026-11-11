Будет ли новый разговор Владимира Путина с европейцами: в Кремле ответили

Будет ли новый разговор Владимира Путина с европейцами: в Кремле рассказали, как действует Норвегия Фото: REUTERS.

Норвегия пока не запрашивала новый телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил в ответ на вопрос ТАСС.

На тему возможных диалогов российского лидера с европейцами представитель Кремля высказался в среду, 11 ноября. Тогда он подчеркнул, что запроса на контакты пока не поступало.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере допустил проведение еще одной беседы с российским президентом. Политик подчеркнул, что поддерживает восстановление прямых контактов с Москвой. По его словам, предыдущий разговор продолжался около полутора часов, хотя изначально на него отводили всего 20 минут. Стере не исключил, что подобные консультации могут повториться.

Напомним, 27 октября Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьером Норвегии и президентом Финляндии Александром Стуббом. Инициаторами разговора выступили Осло и Хельсинки. Стороны подробно обсудили ситуацию вокруг украинского конфликта и возможные пути его урегулирования. Российский лидер подтвердил готовность Москвы к дальнейшему диалогу.