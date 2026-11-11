В Кремле оценили последствия шпионского скандала с Польшей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Сложно представить, чтобы что-то ещё больше осложнило отношения РФ с Польшей и Евросоюзом. Об этом, комментируя задержание польских граждан за шпионаж, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее ФСБ сообщила о пресечении деятельности агентурной сети спецслужб Польши в Калининградской области. В результате были арестованы два агента — сотрудники Службы военной разведки Минобороны и Агентства внутренней безопасности Польши. По данным ФСБ, задержанные собирали и передавали информацию о военнослужащих и объектах Минобороны РФ, а также сведения о социально-экономической ситуации в регионе, миграционной и социальной политике. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье и шпионаже.