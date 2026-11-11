Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыКофе «Вкус Африки»Дефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииПравила применения рекомендательных технологийПолитика АО «ИД «Комсомольская правда» в отношении обработки персональных данныхКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТесты
Еще
Радио
Россия
Москва
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика11 ноября 2026 9:34

В Кремле оценили последствия шпионского скандала с Польшей

Песков: сложно чем-то ещё больше осложнить отношения РФ с Польшей и ЕС
Мария СПИРИДОНОВА
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Сложно представить, чтобы что-то ещё больше осложнило отношения РФ с Польшей и Евросоюзом. Об этом, комментируя задержание польских граждан за шпионаж, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее ФСБ сообщила о пресечении деятельности агентурной сети спецслужб Польши в Калининградской области. В результате были арестованы два агента — сотрудники Службы военной разведки Минобороны и Агентства внутренней безопасности Польши. По данным ФСБ, задержанные собирали и передавали информацию о военнослужащих и объектах Минобороны РФ, а также сведения о социально-экономической ситуации в регионе, миграционной и социальной политике. В отношении них возбуждены уголовные дела по статье и шпионаже.