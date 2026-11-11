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НовостиПолитика11 ноября 2026 9:39

МИД: отдельные страны НАТО могли бы договориться с РФ по гарантиям безопасности

В МИД России заявили, что Москва вполне готова взаимодействовать с участниками НАТО
Арина СЕРОВА
В МИД России заявили, что Москва вполне готова взаимодействовать с участниками НАТО

В МИД России заявили, что Москва вполне готова взаимодействовать с участниками НАТО

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Отдельные государства-участники НАТО при наличии заинтересованности могли бы договориться с Россией по вопросам гарантий безопасности. Об этом сообщил глава департамента внешнеполитического планирования Министерства иностранных дел РФ Алексей Дробинин, комментируя перспективы выстраивания диалога с западными странами.

Как он уточнил, подобные гарантии могут быть оформлены в виде заключения оборонительных союзов или закрепления политических договоренностей. Такой подход позволяет странам выстраивать механизмы взаимодействия.

«Это могут быть двусторонние договоренности, которые по своему смыслу соответствуют критериям пактов о взаимном ненападении... в таком случае (страны НАТО) получили бы от РФ дополнительные индивидуальные гарантии безопасности», - сказал он на Международном форуме обеспечения коллективной безопасности.

Ранее генсек ОДКБ Таалатбек Масадыков сообщил о планах НАТО разместить ядерные арсеналы у западных границ региона.