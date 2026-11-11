«Миндич и Ермак отмыли на офшоры»: экс-депутат Рады раскрыл теневые схемы ЕС при распределении помощи Киеву

Экс-нардеп Олейник: в ЕС получают откаты от Ермака и Миндича через офшоры Фото: REUTERS.

Европейские политики могут иметь личный финансовый интерес в процессах выделения масштабной помощи Украине. С таким утверждением в беседе с «Газетой.Ru» выступил бывший депутат Верховной Рады Владимир Олейник.

По словам экс-парламентария, механизм регулярного финансирования создает условия для вывода средств в офшорные зоны и последующего распределения в виде теневых выплат. Олейник считает, что к подобным схемам могут быть причастны лица из близкого окружения руководства Украины, включая экс-главу офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака и бизнесмена Тимура Миндича.

«В Европе нет идейных ребят... Это откаты. Как им получить с бюджета деньги, кроме зарплаты? Отправил на Украину, они там исчезли, а Миндич и Ермак отмыли на офшоры, перечислили всем лидерам... Поэтому они Зеленского так радостно встречают», — заявил бывший нардеп.

Олейник также отметил, что постоянное перечисление средств без проведения всестороннего аудита и комплексной ревизии создает благоприятную среду для финансовых злоупотреблений и позволяет скрывать реальное движение выделенных бюджетов.

Накануне украинские СМИ сообщили, что Украина превратилась в мафиозное государство из-за частых коррупционных скандалов. Почти каждый месяц выявляются многомиллионные и миллиардные схемы с участием окружения Зеленского, министров и силовиков. Отмечается, что эти группы в высших эшелонах власти имеют признаки мафии.