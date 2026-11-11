Россияне переключились на рыночную ипотеку при покупке нового жилья: вот что говорят аналитики

Почти 70% ипотечных заявок на новостройки пришлось на рыночные кредиты. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ.

Покупатели квартир в новостройках крупных городов России стали чаще рассматривать рыночную ипотеку вместо льготных программ. В октябре 2026 года на такие кредиты пришлось 69,6% всех запросов на подбор жилья с использованием ипотеки. Год назад показатель был заметно ниже – 49,4%. Об этом пишет «РБК Недвижимость».

При этом интерес к семейной ипотеке за тот же период снизился почти вдвое. Если в начале года на эту программу приходилось 41,6% ипотечных запросов, то в октябре – только 25,7%. Кроме того, за год доля покупателей новостроек, которые вообще планируют использовать ипотеку, сократилась на 14,1%.

Чаще всего рыночную ипотеку рассматривали жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На нее пришлось 77,1% ипотечных запросов. Следом идут Екатеринбург и Свердловская область с показателем 74,4%, а также Пермь и Пермский край – 72,5%. В Москве и Подмосковье доля таких заявок составила 69,1%.

Медианный бюджет покупки новостройки с рыночной ипотекой по всем изученным регионам достиг 8,6 миллиона рублей. Самые высокие суммы планировали потратить жители Москвы и Подмосковья – 12 миллионов рублей. В Казани и Татарстане показатель составил 10 миллионов, а в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 9 миллионов рублей.

Ранее стало известно, что в октябре вторичное жилье в Москве подорожало во всех административных округах.