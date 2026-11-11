ЕС согласовал поддержку Украины из двух фондов в рамках бюджета на 2027 год Фото: REUTERS.

Европейский парламент и Совет ЕС достигли соглашения по годовому бюджету Евросоюза на 2027 год, который предусматривает финансовую поддержку незалежной через Фонд для Украины и Кредит в поддержку Украины. Об этом сообщила Еврокомиссия.

В ЕК отметили, что бюджет завершает программный период многолетней финансовой рамки ЕС на 2021-2027 годы, пришедшийся на пандемию, энергетический кризис, рост инфляции и вооруженный конфликт.

Для окончательного утверждения бюджет должны одобрить Совет Европейского союза и Европарламент. Голосование на пленарном заседании Европарламента запланировано на 24 ноября 2026 года.

Ранее KP.RU сообщал, что Еврокомиссия перевела Украине 4,36 млрд евро в рамках программы финансовой помощи на 2026-2027 годы. Из этой суммы 3,7 млрд евро составил второй транш макрофинансовой поддержки, еще 658 млн евро направили на оборонные нужды.