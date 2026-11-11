Микроавтобус с сотрудниками администрации Кунгура столкнулся с фурой на трассе Фото: Алексей БУЛАТОВ.

На трассе Пермь — Екатеринбург, неподалёку от посёлка Ергач, произошло ДТП. Микроавтобус, перевозивший сотрудников администрации Кунгурского округа, врезался в фуру. О происшествии в среду сообщил в соцсети «ВКонтакте» глава округа Сергей Толчин.

В результате аварии четверых пострадавших доставили в больницу. Их состояние врачи оценивают как средней степени тяжести. Сообщается также о еще пяти пострадавших, которые отказались от госпитализации.

Микроавтобус следовал в Пермь на форум «Со знанием дела». На кадре с места событий видно большегруз и «Газель», которая стояла поперёк проезжей части.

Ранее ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Костромской области. Три человека пострадали при столкновении общественного транспорта с грузовиком. Как сообщило региональное УМВД, по предварительной версии, водитель транспортного средства не выдержал безопасную дистанцию до впереди едущего самосвала и совершил столкновение с ним.