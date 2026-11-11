Лавров сделал заявление о будущем газовых поставок в Сербию

Лавров: Россия полностью привержена газовым договоренностям с Сербией Фото: REUTERS.

Москва соблюдает все действующие договоренности в газовой сфере с Белградом и выступает за продолжение взаимовыгодного сотрудничества. Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул неизменность партнерского курса Москвы в ходе рабочей встречи с председателем наблюдательного совета государственного предприятия «Сербиягаз» Александром Вулиным.

«Мы полностью привержены всем договоренностям, которые у нас существовали и существуют. Надеемся, что и новое правительство будет обеспечивать преемственность в том, что касается стратегического партнерства с Российской Федерацией», — заявил он.

В настоящее время стороны продолжают профильные консультации и переговоры, направленные на заключение долгосрочного контракта и обеспечение стабильных поставок природного газа в Сербию на перспективу.

Ранее новый сербский лидер Деян Радивоевич призвал заключить новый контракт до 31 декабря 2026 года, когда истекает старый договор.