Британский миллионер накачал 100-летнюю мать морфином, чтобы она поскорее умерла. Фото: Anton Yulikov/Shutterstock/Fotodom

79-летний британский миллионер, владелец отеля Джереми Могфорд и его 72-летняя сестра Сара Пикеринг предстали перед судом по обвинению в убийстве своей 100-летней матери Памелы Могфорд. По версии обвинения, они накачали её морфином, чтобы ускорить смерть, пишет The Sun.

Женщина скончалась в феврале 2022 года в Бакингемшире. Следствие полагает, что обвиняемые ввели матери как минимум вчетверо больше морфина, чем ей назначил летающий врач. Брат и сестра утверждают, что пытались облегчить страдания матери.

Могфорд «решительно отвергает» обвинения в преступлении и считает их «очень оскорбительными». Его адвокат Тревор Берк настаивает, что подзащитный действовал «из любви» и «ничего зловещего» в его действиях не было. При этом в вечер смерти матери брат и сестра обменивались сообщениями, в которых, в частности, говорилось: «Я на самом деле убиваю её» и «Я могу уйти в мир иной, зная, что прикончил кого-то».

Судебный процесс продолжается.

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