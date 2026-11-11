Отпевание Лидии Федосеевой-Шукшиной завершилось Фото: Татьяна ЗИМНЯЯ.

Сегодня, 11 ноября 2026 года, завершилось отпевание актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной. Об этом сообщает журналист KP.RU с места событий. Напомним, артистка скончалась 6 ноября после продолжительной болезни.

«Служба закончилась. Все подходили к гробу и прощались. Были слышны рыдания. Звучало "Господи, помилуй". После этого попросили всех выйти из храма. Остались только близкие. Скоро гроб вынесут из храма», — говорит источник.

До этого стало известно, что родные, близкие и друзья пришли в храм на прощание с Федосеевой-Шукшиной. Присутствовали младшая дочь Ольга и средняя Мария с сыновьями Фомой и Фокой. Сестры стояли по разным сторонам храма.

Ранее KP.RU рассказал, что артистку похоронят рядом с ее бывшим мужем Василием Шукшиным. Отмечалось, что памятник Шукшину из-за этого накануне демонтировали, чтобы провести похороны Лидии Николаевны.