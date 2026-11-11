Лихачев: Росатом совсем скоро запустит блок №1 АЭС «Аккую» в Турции

Лихачев отметил, что строительство новой АЭС «Аккую» в Турции имеет поистине планетарные масштабы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Росатом очень близок к тому, чтобы осуществить физический запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции. Компания прилагает все усилия, чтобы завершить все этапы работ до конца текущего года. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев в разговоре с журналистами.

Руководитель отметил, что строительство новой станции имеет поистине планетарные масштабы, за реализацией которой наблюдает весь мир. Пока проект постепенно продвигается к ключевому моменту - загрузке первой топливной кассеты.

«Мы в шаге от начала физпуска... Все делаем, чтобы произошло в текущем году», - подчеркнул Лихачев.

Ранее глава Росатома заявлял, что в ближайшее время госкорпорация установит очередной рекорд по перевозке по Северному морскому пути. В прошлом этот показатель составил 38 миллионов тонн груза, теперь же компания стремится дойти до отметки в 40 миллионов.