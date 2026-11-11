Дочери Федосеевой-Шукшиной примирились у гроба матери: Обнялись и заплакали

Дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной примирились на похоронах Фото: Евгения ГУСЕВА.

Дочери народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария Шукшина и Ольга Шукшина обнялись и расплакались на похоронах матери, сделав шаг к примирению после многолетней ссоры. Об этом с места церемонии сообщает специальный корреспондент KP.RU Анастасия Плешакова.

До этого сестры всю церемонию стояли по разным сторонам храма. Ольга находилась в одной части помещения, а Мария вместе с сыновьями Фомой и Фокой — в другой.

Мария Шукшина с сыновьями Фомой и Фокой на прощании с Лидией Федосеевой-Шукшиной

"Ольга застыла в скорби у гроба своей матери., Мария молится и склоняется в низком поклоне", - передает наш корреспондент.

Дочери народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария Шукшина и Ольга Шукшина обнялись и расплакались на похоронах матери, сделав шаг к примирению Фото: Евгения ГУСЕВА.

Долгое время родственницы не общались, однако в какой-то момент Мария наконец обняла сестру. Обе не смогли сдержать слез.

Ранее Лидия Федосеева-Шукшина рассказывала, что никак не может помирить своих дочерей. По словам артистки, когда-то Мария и Ольга очень любили друг друга, однако после ссоры перестали общаться. Актриса признавалась, что готова на все ради их примирения, но не знает, как восстановить отношения между ними.

Напомним, прощание с Федосеевой-Шукшиной проходит 11 ноября в храме Воскресения Словущего в Москве. Проводить актрису в последний путь пришли ее родные, друзья и коллеги. После отпевания артистку похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с супругом, актером и режиссером Василием Шукшиным. Федосеева-Шукшина скончалась 6 ноября в возрасте 88 лет.

Прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной: Актрису отпевали в храме и похоронят рядом с мужем