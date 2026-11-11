Иран раз и навсегда отмел главное условие США по урану: Трамп будет в ярости Фото: REUTERS.

Иран не намерен вывозить обогащенный уран за пределы страны, поскольку считает его национальным достоянием. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Мохсен Резаи в интервью телеканалу Al Mayadeen.

«Мы не позволим, чтобы из Ирана вывезли хотя бы частицу обогащенного ядерного материала», — подчеркнул политик.

По словам Резаи, Тегеран уже уведомил Москву об отказе от предложения вывезти уран в Россию. Иранские власти планируют самостоятельно использовать ядерное топливо, в том числе для будущих атомных кораблей и подводных лодок.

Кроме того, политик предупредил США о последствиях возможной новой атаки на Иран. В таком случае Тегеран намерен нанести ответные удары по отдаленным американским военным базам.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова принять иранский обогащенный уран, если это поможет решить существующие разногласия. По его словам, Москва сохраняет соответствующее предложение, однако Вашингтон пока не проявил к нему интереса.

До этого президент России Владимир Путин напомнил об успешном опыте вывоза части иранского урана на российскую территорию. Глава государства подчеркнул, что Москва готова повторить подобную схему. При этом российский лидер отметил, что первоначально Тегеран соглашался с предложением, но впоследствии изменил позицию.