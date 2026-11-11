КНДР признала наличие двух Корей и прописала ядерный статус: что нового в обновленной конституции

КНДР опубликовала конституцию со статусом Южной Кореи как отдельного государства Фото: REUTERS.

Северная Корея впервые разместила на государственном информационном портале «Нэнара» обновленный текст конституции КНДР, зафиксировав статус Республики Корея как отдельного сопредельного государства на юге. Изменения и дополнения в основной закон страны были официально приняты в ходе первой сессии Верховного народного собрания 15-го созыва. Об этом сообщает агентство РИА Новости после ознакомления с публикацией.

В обновленной редакции документа исключены прежние положения, касающиеся процессов объединения Корейского полуострова. В статье 2 прямо указывается, что территория страны на юге граничит с Республикой Корея, а на севере — с Россией и Китаем. При этом конкретные линии сухопутной и морской границ в опубликованном тексте не уточняются. Формулировок, прямо прописывающих Южную Корею как главного врага, документ не содержит.

Кроме того, конституция законодательно закрепила за председателем государственных дел КНДР полномочия по руководству ядерными силами страны с правом делегирования их применения соответствующим органам управления. В статье 56 северокорейское государство официально определяется как ответственная ядерная держава, развивающая арсенал для обеспечения безопасности, сдерживания военных угроз и поддержания региональной стабильности.

Тем временем сообщается о будущей правительнице КНДР. Перебежчики заявили о возможной передаче власти 13-летней дочери Ким Чен Ына.