Коллекторы начали шантажировать должников непристойными видео: их генерирует ИИ Фото: Мария ЛЕНЦ.

Коллекторы используют ИИ для создания порнографических изображений, шантажируя должников и требуя возврата денег. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что травля может начаться даже из-за задолженности по совсем небольшой сумме. Пострадавшим начали массово рассылать скенерированные порно-сцены с использованием их лица. Позже появились угрозы, что эти ролики попадут на всеобщее обозрение или будут разосланы коллегам и родственникам. Также ИИ-генерация могла включать в себя порно-кадры с участием уже не самого должника, а его родственников.

Ранее KP.RU рассказал, что в России действует закон, который должен регулировать деятельность коллекторов. В частности, им можно звонить должнику не больше двух раз в неделю. А вот появляться на пороге должника запрещено.