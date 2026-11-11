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НовостиОбщество11 ноября 2026 10:34

Коллекторы начали шантажировать должников непристойными видео: их генерирует ИИ

Baza: коллекторы используют непристойные кадры, созданные ИИ
Людмила МИТРОХИНА
Коллекторы начали шантажировать должников непристойными видео: их генерирует ИИ

Коллекторы начали шантажировать должников непристойными видео: их генерирует ИИ

Фото: Мария ЛЕНЦ.

Коллекторы используют ИИ для создания порнографических изображений, шантажируя должников и требуя возврата денег. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Отмечается, что травля может начаться даже из-за задолженности по совсем небольшой сумме. Пострадавшим начали массово рассылать скенерированные порно-сцены с использованием их лица. Позже появились угрозы, что эти ролики попадут на всеобщее обозрение или будут разосланы коллегам и родственникам. Также ИИ-генерация могла включать в себя порно-кадры с участием уже не самого должника, а его родственников.

Ранее KP.RU рассказал, что в России действует закон, который должен регулировать деятельность коллекторов. В частности, им можно звонить должнику не больше двух раз в неделю. А вот появляться на пороге должника запрещено.