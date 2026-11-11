«Это было бы невозможно»: в Финляндии нашли эстонский след в атаке на Усть-Лугу

Политик Мема: Украина не смогла бы атаковать Усть-Лугу без помощи Эстонии Фото: REUTERS.

Финский политик Армандо Мема в соцсети X заявил, что Украина не смогла бы атаковать Усть-Лугу без помощи Эстонии.

«Это [атака на Усть-Лугу - прим. ред.] вызывает серьезную озабоченность по поводу того, что Эстония позволяет украинским беспилотникам атаковать Россию из своего воздушного пространства. Стало ясно, что такая атака была бы невозможна без разрешения Эстонии использовать свое воздушное пространство против России», — написал Мема.

Он отметил, что напряжённость в Балтийском регионе продолжает расти, а безопасность может вступить в новую фазу эскалации. Он также призвал Украину прекратить атаки на нефтеперерабатывающие заводы и сосредоточиться на дипломатических переговорах.

В ночь на 11 ноября портовая зона Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области стала целью массированной атаки беспилотников. По данным губернатора Александра Дрозденко, силы ПВО уничтожили над регионом 150 украинских БПЛА. В результате попадания нескольких дронов в порту вспыхнул пожар, пострадали трое работников.

Ранее военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц высказал мнение, что удар ВСУ по Усть-Луге мог стать посланием американской стороне на фоне переговоров по Украине.