«Записка посреднику»: Коц объяснил, почему удар по Усть-Луге может быть связан с США

Коц назвал удар ВСУ по Усть-Луге «запиской посреднику» Фото: Александр КОЦ.

Удар ВСУ по порту Усть-Луга в Ленинградской области может быть посланием американской стороне на фоне переговоров по Украине. Такое мнение высказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в публикации в MAX.

Военкор обратил внимание, что из балтийских портов Приморск и Усть-Луга сейчас отправляют российский дизель в США. Перед промежуточными выборами американский президент Дональд Трамп снял с этих поставок санкции, а Москва и Вашингтон договорились о поставках почти пяти миллионов тонн топлива до марта.

Коц также сообщил, что первый танкер с 40 тысячами тонн дизеля уже находится у американского побережья. При этом Киев, как утверждает журналист, следит за восемью такими судами.

«Так что Усть-Луга — ещё и записка посреднику», — заключил военкор.

Коц также написал, что во время атаки на Ленобласть БПЛА пересекали воздушное пространство стран Балтии. По его версии, произошедшее могло быть связано с попыткой усилить позиции Киева на переговорах, где обсуждаются в том числе возможные договоренности по морской и энергетической инфраструктуре.

Напомним, 11 ноября украинские беспилотники атаковали портовую зону Усть-Луги в Ленинградской области. После попадания дронов начался пожар, произошло аварийное отключение трансформаторной подстанции, пострадали трое работников порта.