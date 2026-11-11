Песков: Россия не имеет никакого отношения к задержанию военного США в Британии

Песков прокомментировал задержание американского военного в Британии, которого обвинили в связях с РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

Москва точно не причастна к задержанию американского военнослужащего, которого подозревают в сотрудничестве с российской разведкой. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Поводом для комментария стало заявление британской полиции о задержании американского военного по подозрению в связях с разведкой РФ. Журналисты поинтересовались у Пескова, как подобный инцидент способен отразиться на отношениях между Россией, США и Соединенным Королевством. Также пресса попросила рассказать, располагает ли Москва какой-либо информацией о случившемся.

«Этот арест никак не касается нас... Мы не имеем к этому никакого отношения», - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

По словам Пескова, в Кремле не знают, с чем именно связан данный арест.

Ранее стало известно, что ФСБ РФ задержали в Калининградской области агентов польских спецслужб. Как заявили в ведомстве, шпионы собирали данные о местоположении военных и объектов Минобороны в регионе.