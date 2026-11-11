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НовостиПолитика11 ноября 2026 10:45

В Киеве полностью отключат уличное освещение из-за энергодефицита

Электричеством будут обеспечивать важные объекты Киева
Сергей ГАПЧУК
В Киеве полностью отключат уличное освещение из-за энергодефицита

В Киеве полностью отключат уличное освещение из-за энергодефицита

Фото: REUTERS.

В Киеве будет полностью отключено уличное освещение в связи с критической нехваткой электроэнергии. Об этом сообщило коммунальное предприятие "Киевгорсвет".

"С целью обеспечения приоритетного электроснабжения важных объектов города ...принято решение о временном полном выключении внешнего освещения столицы", - говорится в сообщении.

В публикации призвали водителей придерживаться скоростного режима, соблюдать дистанцию, а пешеходов - использовать светоотражающие элементы на одежде и рюкзаках.

Как писал сайт KP.RU, ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что энергосистема Киева и Киевской области находятся в самом тяжелом состоянии с начала конфликта.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко указывал, что в украинской столице были сильно повреждены объекты местного энергетического узла. Он назвал ситуацию с электроснабжением города очень тяжелой.