В Киеве полностью отключат уличное освещение из-за энергодефицита Фото: REUTERS.

В Киеве будет полностью отключено уличное освещение в связи с критической нехваткой электроэнергии. Об этом сообщило коммунальное предприятие "Киевгорсвет".

"С целью обеспечения приоритетного электроснабжения важных объектов города ...принято решение о временном полном выключении внешнего освещения столицы", - говорится в сообщении.

В публикации призвали водителей придерживаться скоростного режима, соблюдать дистанцию, а пешеходов - использовать светоотражающие элементы на одежде и рюкзаках.

Как писал сайт KP.RU, ранее бывшая пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что энергосистема Киева и Киевской области находятся в самом тяжелом состоянии с начала конфликта.

В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко указывал, что в украинской столице были сильно повреждены объекты местного энергетического узла. Он назвал ситуацию с электроснабжением города очень тяжелой.