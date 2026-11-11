Stern: в Германии резко выросло число отказов от военной службы Фото: REUTERS.

В Германии наблюдается стремительный рост количества граждан, отказывающихся от военной службы по соображениям совести. Текущая статистика указывает на то, что планы министра обороны ФРГ Бориса Писториуса по привлечению новых кадров в Бундесвер столкнулись с серьезными трудностями. Об этом пишет журнал Stern со ссылкой на данные Федерального управления по делам семьи и гражданского общества (BAFzA).

Число соответствующих обращений стало неуклонно увеличиваться после вступления в силу Закона о модернизации военной службы. В период с января по октябрь в ведомство поступило в общей сложности 16 869 заявлений об отказе от службы в армии. Только за октябрь было зарегистрировано почти 1,9 тысячи таких обращений.

Согласно предоставленным данным, динамика роста отказов ускорилась в летне-осенний период. Если к концу июня числилось около 5,8 тысячи заявок, то к концу сентября их количество превысило 14,9 тысячи, фактически увеличившись втрое за несколько месяцев. Для сравнения, в 2024 и 2025 годах ведомство фиксировало существенно меньшие показатели — 2249 и 3879 заявлений соответственно.

Ранее в Бундестаге заявили о нехватке «практически всего» в немецкой армии, в том числе личного снаряжения для военнослужащих.