В Бундестаге заявили о нехватке «практически всего» в германской армии

В Германии заявили о нехватке "всего" в армии. Фото: REUTERS

В германской армии не хватает «практически всего», от личного снаряжения военнослужащих до оборудования и техники. Об этом заявила уполномоченный Бундестага по вопросам обороны Ева Хёгль.

«У Бундесвера слишком мало практически всего, что только можно». – приводит ТАСС цитату из интервью Хёгль германским СМИ.

Уполномоченный заявила, что речь идет о нехватке практически всех позиций оснащения армии, начиная от личного снаряжения военнослужащих (шлемы, рюкзаки, бронежилеты) до оборудования, техники и боеприпасов. Хёгль отметила, что Германия передала много вооружений Украине, но армия ФРГ не получила ничего взамен.

В то же время немцы считают проблемой ставку министра обороны Ламбрехт на закупку зарубежного оружия для немецкой армии.

Напомним, в декабре правительство Германии одобрило поставки Украине вооружения на 2,24 млрд евро в 2022 году, а посол Украины Макеев заявил, что Германия согласовывает логистику поставок тяжелого вооружения Киеву.

Ранее глава украинского минобороны Резников заявил, что Украина стала испытательным полигоном для нового оружия Германии.

Военный обозреватель Ларсон заявил, что США также истощают свой арсенал из-за военных поставок на Украину. Эксперт допускает «колоссальные последствия» нехватки боеприпасов.