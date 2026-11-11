Кая Каллас Фото: REUTERS.

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз не должен учитывать требования России по безопасности. Это вызвало критику и обсуждение её компетентности. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол РФ Константин Долгов. Он был шокирован высказыванием Каллас и свою точку зрения высказал в интервью изданию «Газета.RU».

«Каллас наговорила на свою отставку давно, по-моему, с первого или второго дня пребывания в офисе. Она глупая и никчемная женщина, абсолютно никчемная с точки зрения профессионализма. Проблема вся в том, что такие, как Каллас, сегодня правят бал в Евросоюзе», — резюмировал дипломат.

Долгов объяснил, что Россия стремится к установлению конструктивных и взаимовыгодных отношений с Европой, подобных тем, которые существовали в разные исторические периоды. При этом в ЕС постоянно твердят о какой-то угрозе со стороны Москвы.

В Кремле не раз подчеркивали, что никогда никому не угрожали. Более того, Москва хочет выстраивать взаимовыгодные отношения в том числе и с европейскими странами.