В Минфине прокомментировали последствия продажи вина через «Почту России» Фото: Алексей БУЛАТОВ.

Запуск эксперимента по онлайн-продаже отечественного вина с использованием логистической инфраструктуры «Почты России» не станет фактором роста общего потребления алкогольной продукции в стране. Такое мнение высказал статс-секретарь — заместитель министра финансов Алексей Сазанов на пленарном заседании Государственной думы.

В ведомстве подчеркнули, что на российском рынке наблюдается стабильное сокращение объемов потребления алкоголя. Продажи крепких напитков снижаются темпами, близкими к двузначным показателям, а сегмент слабоалкогольной продукции, включая тихие вина и пиво, демонстрирует ежегодное падение на 1–2%.

Небольшой рост сохраняется только в категории игристых вин и шампанского. В связи с этим появление нового формата дистанционных продаж, как считает Сазанов, приведет лишь к перераспределению спроса из традиционной розницы и сферы общественного питания, не вызывая общего увеличения объемов.

Замглавы ведомства также отметили, что правовой механизм эксперимента предусматривает его досрочную отмену в случае выявления негативных последствий. Программа на три года оценивает соблюдение законов в розничной торговле алкоголем через единого оператора. При нарушениях или росте алкоголизации проект может быть остановлен досрочно.

Ранее сайт KP.RU подробно рассказывал, как будет работать онлайн-продажа вина через «Почту России».