В Тюменской области ввели режим опасности БПЛА Фото: REUTERS.

В Тюменской области 11 ноября ввели режим беспилотной опасности. Об этом сообщает «КП-Тюмень».со ссылкой на региональное правительство, назвав меру превентивной и направленной на обеспечение безопасности жителей.

Власти призвали граждан сохранять спокойствие и соблюдать меры предосторожности. При обнаружении беспилотника необходимо покинуть зону его видимости и позвонить по номеру 112. Приближаться к обломкам БПЛА опасно. Также запрещено публиковать фото и видео беспилотников, их фрагментов и работы средств ПВО.

На фоне угрозы в аэропорту Рощино ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Пассажирам рекомендуют проверять информацию о рейсах на сайте аэропорта, по телефону справочной службы или у авиакомпании.

В этот же день режим опасности БПЛА объявили в Омской области. В аэропорту Омска также были введены ограничения на полеты лайнеров.