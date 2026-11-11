На Аляске заметили НЛО: неопознанный объект имел необычную форму

Свидетельницей явления стала жительница по имени Сара Джейн Осборн, которая в тот момент фотографировала радугу и случайно заметила над деревьями темный силуэт. Фото: Sara Jane Osborn

В небе над городом Анкоридж на Аляске очевидцы увидели загадочный летающий объект, внешне похожий на гигантскую медузу. Об этом сообщило издание Daily Mail, опубликовав видеозапись происшествия.

По данным газеты, странный инцидент произошел еще 15 июня около 22:13 по местному времени. Свидетельницей явления стала жительница по имени Сара Джейн Осборн, которая в тот момент фотографировала радугу и случайно заметила над деревьями темный силуэт. В нижней части объекта находились длинные свисающие конструкции, по форме напоминающие щупальца осьминога. По ее словам, части объекта двигались независимо друг от друга, а сам он периодически менял направление и разворачивался из стороны в сторону.

«На видео был запечатлен гигантский НЛО, похожий на медузу, скользящий в направлении американской военной базы на Аляске», - указано в статье.

Наблюдение, предположительно, велось в районе объединенной военной базы Эльмендорф-Ричардсон. Как уточнила очевидица, необычный объект находился в поле зрения около трех минут, после чего бесследно исчез.

Ранее сообщалось, что 11 ноября в Литве была объявлена воздушная тревога, после чего в небо подняли истребители НАТО. В небе над страной был замечен неопознанный летающий объект.