В небе Литвы 45 минут кружили истребители НАТО и выли сирены: что стало причиной переполоха

LRT: Литва подняла истребители НАТО и объявила воздушную тревогу из-за НЛО Фото: REUTERS.

Ночью 11 ноября в Литве была объявлена воздушная тревога, а в небо поднимали истребители НАТО из-за неопознанного летающего объекта. Об этом со ссылкой на начальника национального центра по борьбе с кризисами Вилмантаса Виткаускаса сообщает государственное радио Литвы LRT.

«Сложно сказать, дрон это или какой-либо другой объект. Наши ВВС продолжат за ним следить», - сказал он.

Самолеты кружили в небе над страной 45 минут, столько же действовал режим воздушной тревоги. Позже предупреждение отменили.

Напомним, ночью 11 ноября украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область. Зафиксировано попадание БПЛА в портовую зону Усть-Луги. На месте инцидента произошло возгорание. Всего за ночь российский силы ПВО ликвидировали в регионе 146 украинских беспилотников.

Как сообщил позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, трое работников пострадали в результате атаки украинских беспилотников в Усть-Луге ночью 11 ноября.