В небе Литвы 45 минут кружили истребители НАТО и выли сирены: что стало причиной переполоха

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Ночью 11 ноября в Литве была объявлена воздушная тревога, а в небо поднимали истребители НАТО из-за неопознанного летающего объекта. Об этом со ссылкой на начальника национального центра по борьбе с кризисами Вилмантаса Виткаускаса сообщает государственное радио Литвы LRT.
«Сложно сказать, дрон это или какой-либо другой объект. Наши ВВС продолжат за ним следить», - сказал он.
Самолеты кружили в небе над страной 45 минут, столько же действовал режим воздушной тревоги. Позже предупреждение отменили.
Напомним, ночью 11 ноября украинские беспилотники атаковали Ленинградскую область. Зафиксировано попадание БПЛА в портовую зону Усть-Луги. На месте инцидента произошло возгорание. Всего за ночь российский силы ПВО ликвидировали в регионе 146 украинских беспилотников.
Как сообщил позже губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, трое работников пострадали в результате атаки украинских беспилотников в Усть-Луге ночью 11 ноября.