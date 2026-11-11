"На Украине прорвался гнойник": Мединский озвучил центральную тему переговоров Фото: Евгения ГУСЕВА.

Глава российской делегации Владимир Мединский рассказал об итогах переговоров в Абу-Даби. Он озвучил основную тему о том, что система безопасности в Европе действует плохо.

«Конфликт на Украине показал, что система безопасности в Европе действует плохо. На Украине прорвался гнойник, пластырем не обойдешься. Эта тема была центральной темой переговоров. Мы обменялись позициями, и этот разговор будет продолжен. Миру нужна новая система безопасности. Справедливая, не в ущерб другим странам», — отмечается в сообщении от Мединского.

Ранее KP.RU рассказал, что РФ и Украина по итогам переговоров добились соглашения по масштабному обмену пленными. Он может состояться в ближайшее время. Однако подробности процесса Мединский отказался сообщать, подчеркнув, что пока нет четких договоренностей о мире, об этом рассуждать нельзя.