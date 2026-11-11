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НовостиПолитика11 ноября 2026 11:17

Мединский: Россия договорилась с Украиной о новом масштабном обмене пленными

Мединский рассказал на пресс-конференции об итогах трехсторонних переговоров по Украине
Арина СЕРОВА
Мединский рассказал на пресс-конференции об итогах трехсторонних переговоров по Украине

Мединский рассказал на пресс-конференции об итогах трехсторонних переговоров по Украине

Фото: Иван МАКЕЕВ.

Россия и Украина достигли договоренности о проведении нового масштабного обмена пленными. Об этом сообщил глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский по завершению переговоров с украинской и американской сторонами в Абу-Даби.

По словам представителя Кремля, конкретные параметры и сроки реализации этого соглашения будут определены в ближайшее время.

«Мы принципиально договорились о новом масштабном обмене пленными, конкретно будет в ближайшее время», - отметил Мединский.