Глава российской делегации уколол ЕС после переговоров в Абу-Даби: «Мы не понимаем, в каком статусе они находятся»

Глава российской делегации уколол ЕС после переговоров в Абу-Даби: Европейцы сидели одни и непонятно, зачем Фото: REUTERS.

Российская делегация не общалась с представителями Европы на переговорах в Абу-Даби и не понимает, в каком статусе они там находятся. Об этом после завершения встречи заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

По словам главы российской делегации, позиция европейских государств по украинскому урегулированию также вызывает вопросы. Он обвинил их в обмане украинского народа.

«Нет, мы с ними не общались. Мы не очень понимаем, в каком статусе они здесь находятся. Что касается позиции европейских стран, они занимаются групповым обманом украинского народа», — заявил Мединский.

Ранее источник в российской переговорной группе сообщил, что представители Москвы не проводили никаких консультаций с европейскими чиновниками в Абу-Даби. Переговоры изначально были организованы в трехстороннем формате с участием России, США и Украины. Одной из главных тем встречи стало формирование новой системы европейской безопасности с учетом интересов всех сторон.